第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝が１５日、ＩＡＩスタジアム日本平で行われる。３年ぶりの優勝と県２冠を目指す浜松開誠館は、１０年ぶりの切符を狙う藤枝東と対戦。ＭＦ岡田瑛太（３年）に３戦連発の期待がかかる。左サイドから攻撃を引っ張る岡田は、富士市立との準々決勝（３〇１）で前半２３分に先制ゴール。ＦＷ田窪悠己（３年）が落としたところに走り込み、ＧＫとの１対１を決めた。磐田東との準決勝