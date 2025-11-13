俳優のチ・チャンウクと今田美桜が、W主演を務めるドラマ『メリーベリーラブ』（仮）が、日本テレビとCJ ENMで共同制作されることが13日、発表された。2026年に放送される。【写真】『最悪の悪』『江南Bサイド』などに出演！人気韓国俳優のチ・チャンウク本作は、大失敗した韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チ・チャンウク）とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田）が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げ