１０日、中国郵政集団黒竜江省ハルビン郵区センターで荷物を仕分けるスタッフ。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社北京11月13日】中国国家郵政局は12日、大型ネット通販セール「双11（ダブルイレブン）」による物流繁忙期（10月21日〜11月11日）の宅配便取扱総数が139億3800万件となり、過去最高を更新したと発表した。1日当たりの取扱量は6億3400万件で、通常期の約1.2倍に増えた。ピーク日は7億7700万件に達し、単日の