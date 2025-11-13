韓国の二大トップスター、「愛の不時着」のヒョンビンさんと「私の頭の中の消しゴム」のチョン・ウソンさんが豪華共演を果たす『メイド・イン・コリア』が発表されました。「愛の不時着」後、初のドラマ主演となるヒョンビンさんが日本語のセリフを披露することでも注目のノンストップ・チェイス・エンタテイメントです。ディズニープラス スターオリジナルシリーズとして、2025年12月24日(水)より独占配信が開始されます。