配信サービス『DOWNTOWN＋』の会員数について、10月24日の申し込みスタートから20日間が経過した段階で、50万人を突破したことが、13日までに複数の関係者が明らかにした。【動画あり】「（泣きそうに）なってないよ」松本人志、生配信直後のインタビュー同サービス配信に向けて公で発表があったのは、10月2日。吉本興業の公式サイトで「弊社所属 ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービスに