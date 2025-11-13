阪神の秋季キャンプに臨時コーチとして合流した球団OBの糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA）が選手の前で“実演指導”を行った。ランチタイムのフリー打撃で打席に入ると、19スイングで2本のサク越えを披露。22年に現役を引退したが、“超人”ぶりを見せつけた。その後も前川、百崎らの打撃を見つめ助言を送る場面もあった。