高知県安芸市で行われている阪神の秋季キャンプ第3クール3日目の13日、藤川球児新監督（45）から阪神担当の報道陣へ、ランチの差し入れが行われた。昨秋のキャンプから恒例となっており今回は西村商店が特別製作した「タコスカレーライス」。カレー、タコライスという“人気者”同士の合体で高知県産のゆずをたっぷりとかけた絶品だ。