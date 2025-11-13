南米ペルーの渓谷でバスが200メートル以上転落し、少なくとも37人が死亡しました。AP通信などによりますと、ペルー南部の山岳地帯の高速道路で12日、バスがピックアップトラックに衝突したあと、カーブを曲がり切れずに道路を外れ、渓谷に転落しました。バスは200メートル以上転落し、この事故で少なくとも37人が死亡、13人以上がけがをしたということです。事故の詳しい原因は分かっていません。ペルーではこうしたバスの事故が後