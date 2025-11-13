アメリカのトランプ大統領が当面の政府資金を確保する「つなぎ予算案」に署名し、予算が成立しました。過去最長の43日間に及んだ政府機関の閉鎖は解消されました。トランプ大統領は12日、来年1月までの予算執行を可能にする「つなぎ予算案」に署名し、「連邦政府は通常業務を再開する」と表明しました。「つなぎ予算案」は与党・共和党が政府機関閉鎖に伴う連邦政府職員の解雇を撤回したことなどから、アメリカ議会上院で野党・民