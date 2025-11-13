《私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、11月13日に入籍いたしましたことをご報告いたします。これからも感動と初心を忘れず ふたりで歩んで参ります》【写真】エモすぎる…満面の笑みのモノクロ写真で結婚を報告したふたり芸能一家に新たな家族11月13日、俳優の柄本時生と女優のさとうほなみが結婚を発表。それぞれ自身のインスタグラムで冒頭のように報告し、投稿には満面の笑みで映る夫婦のモノクロ写真が添