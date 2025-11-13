落ち着いた雰囲気の喫茶店。精神障害者たちが店舗運営を担うことで一般就労に必要な能力を身につけるための訓練施設でもある（記者撮影）【職業訓練施設というよりおしゃれなカフェ】ブランド鶏卵を使ったフレンチトーストは大人気グレーを基調とした外壁からアンティーク調のランプが突き出し、閑静な住宅街の一角を照らす。どこかヨーロッパの風景を思わせる喫茶店「GOOD THE GOOD（グッドザグッド）」が10月、さいたま市大宮区