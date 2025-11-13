ロートベットは好リードで投手陣を引っ張った(C)Getty Imagesドジャースは現地時間11月12日、ベン・ロートベットがウェーバーを経てレッズに移籍すると発表した。中継ぎのトニー・ゴンソリンに関しても40人枠から外し、FAとなったことを報告した。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェックロートベットは7月末のトレードでレイズから加入。移籍後は18試合出場で打率.224、1本塁打、4打点。また大