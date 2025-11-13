消防によりますと、きょう正午ごろ、酒田市宮海明治で事業所の中にある収容物が燃えてると１１９番通報がありました。 すでに消防が現場に到着し、消火活動を始めています。 今のところ、けが人や逃げ遅れの情報は入ってきていないということです。