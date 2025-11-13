LINEヤフーは、法人向けの「LINE公式アカウント」の有料オプション「チャットProオプション」に新機能「AIチャットボット（β）」を追加した。 「AIチャットボット（β）」は、ユーザーから送られてきたチャットの内容を生成AI（OpenAIのAPIを利用）が判別し、あらかじめ用意されたQ＆Aリストの中から適切な回答を選び出し、自動返信する仕組み。 これにより、企業や店舗は営業時間外や休日であ