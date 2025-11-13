今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０４年のアドマイヤグルーヴ勝利を振り返る。牝馬とは思えないタフさが最大の長所だった。ゼンノロブロイの３着だった天皇賞・秋から中１週で参戦。陣営は細心の注意を払って調整し、馬体重は増減なしの４６４キロで臨んだ。直線半ばから一気に伸びたアドマイヤグルーヴが連覇を果たし、武豊は自