今月１６日に兵庫県神戸市で開催される「神戸マラソン２０２５」のスペシャルアンバサダーに、フィギュアスケーター・坂本花織（シスメックス）が就任する。このほど主催者が発表した。坂本は神戸市出身で、小、中、高、大学とすべて同市の神戸っ子。スタート地点の神戸市役所前でのスタートセレモニーに登壇し、地元を折り返して横断する４２．１９５キロに挑む約２万人のランナーを激励する。今季限りで引退することが決ま