【ラスベガス（米ネバダ州）＝帯津智昭】２０２８年ロサンゼルス五輪の大会組織委員会は１２日、競技日程の詳細を発表した。２大会ぶりに復活する野球は、開会式前日の７月１３日に始まることになった。今年７月に発表した日程では開会式翌日の１５日開始を計画していたが、「米大リーグの選手が参加しやすいよう新しい日程を組んだ」として、前倒しした。大リーグのシーズン日程に配慮したとみられる。１９日に３位決定戦が午