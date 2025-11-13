米下院で12日夜、政府機関を再開するための財源関連の法案が可決した/House TV（CNN）米連邦議会の両院は、記録的な長さに及んだ連邦政府閉鎖の終結を決議した。政府機関の再開に向けた財源関連の法案がドナルド・トランプ大統領に送付され、署名される見通しとなった。下院は12日夜、史上最長となる43日間にわたって閉鎖された政府機関を再開するための法案を最終承認した。これにより、共和党が嫌う医療保険制度改革法（オバマケ