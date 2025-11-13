とろサーモン久保田かずのぶ（46）が12日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」に出演。キャバクラ嬢の犬の散歩のバイトをしていたことを明かした。久保田は「大阪でいろんなお笑いの賞レース取って東京に来たんですけど、吉本がバックアップしてくれるんだろうと思ったらポンッと捨てられて、東京でめちゃくちゃになって、嫁とも離婚したりして。何もないってなったときによく六本木に誘ってくれていた社長がいて