メーガン妃はネットフリックスの番組「ウィズ・ラブ、メーガン」のクリスマス特別編を１２月３日に初公開されることを発表したが、またしても王室の重要公式行事とバッティングすることが分かった。英紙ミラーが先日、報じた。初公開日の発表と同時に、メーガンはテーブルを華やかに飾る自身の写真を投稿し「このホリデーシーズンは、伝統を大切にしながらも、新しいものを作りましょう」とコメントした。しかしこの日はドイ