ＮＨＫ大阪放送局は現在放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（毎週月〜土曜午前８時）に雨清水三之丞役で出演中の俳優・板垣李光人のコメントを発表した。同作の舞台は明治時代の島根・松江。ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）と英語教師・レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を軸に物語が紡がれる。板垣演じる三之丞は、トキと姉弟の関係。松野家に養女に出されたトキに素直になれずギクシャクしてしまう。役ど