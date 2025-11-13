「本人も今回良い姿を見せたいと言っていたのに…」【写真】大谷同僚エドマン、美しき日系人奥さま2023年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で“韓国系アメリカ人”として初めて韓国代表に選ばれたトミー・エドマン（ロサンゼルス・ドジャース）の、2大会連続となるWBC韓国代表入りが事実上不可能となった。ドジャースのブランドン・ゴメスGMは11月12日（日本時間）、「エドマンが来週、右足首の手術を受ける。来年2月中旬