11月12日、大井競馬場で行われた11R・ハイセイコー記念（S1・2歳・ダ1600m）は、笹川翼騎乗の1番人気、ゼーロス（牡2・大井・荒山勝徳）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にポッドフェスタ（牡2・大井・的場直之）、3着にロウリュ（牡2・大井・森下淳平）が入った。勝ちタイムは1:41.4（稍重）。2番人気で吉井章騎乗、ゴーバディ（牡2・大井・的場直之）は、5着敗退。1着ゼーロス笹川翼騎手「前走はすごいレースを見せてしまい、