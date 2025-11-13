11月12日、大井競馬場でハイセイコー記念（S1・2歳・ダ1600m）が行われ、笹川翼騎乗のゼーロス（牡2・大井・荒山勝徳）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は5364人で前年比103.1%（5205人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。前年比110%超●ハイセイコー記念 売得金額6億6102万700円（前年比110.7%・5億9722万1600円）●ハイセイコー記念 当日の総売得金額21億6273万8600円（前年比102.7％・21億556万7100円）＊SPAT4LOTO