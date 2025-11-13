ヒョンビンが主演する新ドラマ『メイド・イン・コリア』がディズニープラスで12月24日から独占配信される。【写真】ヒョンビン♡ソン・イェジンの日本旅行SHOT本作は、韓国と日本を舞台に、裏社会を操るエリート諜報員と正義を追求する検事による⼼理戦＆裏切りが加速する予測不能な追跡劇を映画級のスケールで描くノンストップ・チェイス・エンタテイメントだ。主⼈公は、富と権⼒への欲望に溺れる男ギテ