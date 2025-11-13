メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠は永世竜王の資格を獲得できるのか。注目の竜王戦七番勝負、第4局2日目が京都市で行われています。 今期の竜王戦七番勝負は、愛知県瀬戸市出身の藤井聡太六冠に佐々木勇気八段が挑戦しています。 第4局は京都競馬場で12日から行われていて、2日目の13日は午前9時に佐々木八段の封じ手が開封され、対局が再開しました。 藤井六冠は竜王戦4連覇中で、今期の竜王戦は開幕