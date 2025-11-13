【篠澤 広【水着Ver.】】 2026年10月 発売予定 価格：22,000円 ウェーブは、フィギュア「篠澤 広【水着Ver.】」を2026年10月に発売する。価格は22,000円。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「篠澤 広」を1/7スケールフィギュア化したもの。描き下ろしの水着衣装での立体化となっており、小さめフリルのビキニタイプに透けた