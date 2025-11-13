13日朝、山形県長井市で住宅のそばにある畑の柿の木にクマ1頭がのぼっているのが発見され、長井市の判断で地元猟友会が緊急銃猟による発砲を実施し、駆除しました。クマが発見されたのは長井市寺泉の畑です。長井市によりますと13日午前7時10分ごろ、畑の柿の木に体長75センチほどの子グマ1頭がのぼっているのを住民が発見し、通報しました。長井市が緊急銃猟の実施を判断したことを受け、地元猟友会のメンバーがその場で発