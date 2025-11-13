１２日、米中関係全国委員会のグリーンバーグ理事会副議長、オーリンズ会長と会見する何立峰氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京11月13日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は12日夜、米中関係全国委員会（NCUSCR）のグリーンバーグ理事会副議長、オリンズ会長と北京で会見した。