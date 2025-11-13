テレビアニメ『薬屋のひとりごと』のハロウィン描き下ろしイラストを使用した新商品が、15日からアニメイトにて発売されることが発表された。あわせて、同日より「TVアニメ『薬屋のひとりごと』ハロウィン怪奇譚フェア in アニメイト」が開催される。【画像】かわいい！ミニキャラも新たに登場する猫猫や壬氏の仮装描き下ろしイラストハロウィンをテーマにした猫猫、壬氏、高順、馬閃、小蘭、子翠たち6人の描き下ろしイラスト