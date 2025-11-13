将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月13日、京都市の「京都競馬場」で第4局2日目の対局が行われている。注目の一戦は、佐々木八段がわずかにリードしていると見られており、今後の展開に大注目が集まっている。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の第4局（生中継中）京都市の「京都競馬場」開場100周年を記念して開催されている竜王戦第4局。日