【ワシントン＝淵上隆悠】米議会下院は１２日夜（日本時間１３日午前）、来年１月３０日までの政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を採決し、賛成多数で可決した。既に上院は通過しており、トランプ大統領が１２日中に署名して成立する。１２日で米史上過去最長の４３日目を迎えた政府機関の一部閉鎖がようやく終了する。採決では野党・民主党の一部も賛成に回り、賛成２２２、反対２０９だった。与党・共和党のマイ