自民党の茂木敏充外務大臣が１３日、前回の投稿で大バズりした「コーヒーブレイク動画」Ｇ７外相バージョンを公開した。茂木大臣は１０月３０日に投稿した会議中のコーヒーブレイク動画が４００万回超の表示回数の大バズり。そのため今回のＧ７外相会議でもリクエストが届いた模様。茂木氏は「コメント等で要望もいただきましたので、今回もセッションの合間のコーヒーブレイクの様子です」と動画をアップ。「昨日は夜の１１