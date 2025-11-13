「締めつけがつらい」「汗で蒸れる」――。家に帰ってすぐにブラジャーを外す女性は少なくないのでは。実は「家ではノーブラ」な女性は5割に上るという調査もある。今年注目されたのが、ノーブラで外出できる服「ブラレスウェア」だ。胸部にはカップではなく、ウレタン製のパッドを縫いつけたつけ心地重視の作りで、「バストを支える」「バストシルエットを美しく見せる」という従来の役目よりも解放感を優先させた商品だ。“ブラ