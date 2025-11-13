TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第6話が11月11日に放送され、SNSで反響を呼んでいます。【写真】ぶつかった相手はなんと…『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、鮎美の元カレで「料理は女が作って当たり