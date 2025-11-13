Image: Adriano Contreras - Gizmodo US BOSE（ボーズ）といえば、そのブランド名だけで音への安心感があります。9月に発売されたポータブルスピーカー「Bose SoundLink Micro Portable Speaker （第2世代）」。再生最大12時間とバッテリーが初代から2倍になった新モデル。米Gizmodoがレビューしました。個人的な話ですが、僕はコンパクトなガジェットに惹かれる傾向があります。iPhone mini