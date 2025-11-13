13日朝、北秋田市脇神の清鷹小学校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと、13日午前7時ごろ、北秋田市脇神字塚ノ岱の清鷹小学校の関係者が、校舎の中から学校敷地内の林にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチです。警察が注意を呼びかけています。