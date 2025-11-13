金価格が過去最高値を更新する中でも、中国では金地金・金貨の投資需要が拡大しています。中国黄金協会が11月10日に発表したデータによると、2025年1〜9月の中国国内の金地金および金貨の消費量は前年同期比24．55％増の352．116トンに達しました。地政学的リスクの高まりや経済の不確実性を背景に、安全資産としての金の魅力が一段と高まっています。一方、同期間の中国全体の金消費量は682．73トンで、前年同期比7．95％減となり