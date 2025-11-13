¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ç3°Ì¡Ê7¾¡3ÇÔ¡Ë¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬15¡¢16Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤Ç11°Ì¡Ê3¾¡5ÇÔ¡Ë¤ÎAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¸½ºß7Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤¬¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎµÈÉðÈþ²Â¡Ê22¡Ë¤À¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡õ¥µ¡¼¥Ö¤ÇÂçÅö¤¿¤êÃæ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬8Ï¢¾¡¤Î¸°¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤À¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤âÃíÌÜÅÙ¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¡£Âçºå