ソフトバンクは13日、OBの嘉弥真新也氏（35）が、新設するジュニアユースチーム「福岡玄界灘ボーイズ」（中学生硬式野球チーム）の初代監督に就任すると発表した。同チームは来年4月に活動を開始予定。日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）に所属する。今後は来年4月に中学1年生になる生徒を対象に選手選考を行う。嘉弥真氏は「子どもたちの成長や新しいチームづくりを楽しみにしている。中学生という大事な3年間を任されるの