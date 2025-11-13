福岡県は13日、県内の定点医療機関から報告された3〜9日のインフルエンザの感染者数が前週比1・51倍の1562人だったと発表した。1医療機関当たり12・80人と基準値の10人を超えたため、今季初の注意報を発表した。30人を超えれば警報に切り替える。福岡市や北九州市などでは既に15人を超えている。両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）は前週比0・73倍の74人で26週連続の警報レベル。新型コロナウイルスの感染