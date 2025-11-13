13日午前、三条市の「三条市清掃センター」のごみ処理施設から出火する火事がありました。火は約2時間後の午前11時に消し止められました。【記者リポート】「火事があったのはこちらのごみ処理施設です。消防による消火活動が続いている」火事があったのは三条市福島新田の三条市清掃センターです。警察や消防などによりますと13日午前9時前、清掃センターの関係者から「センター内のごみ処理施設の