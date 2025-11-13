モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）が12日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。男性の嫌いなファッションについて語った。男性の嫌いなファッションを聞かれると、「ネックレスつけてたらもう無理」と即答。「金のネックレスつけられたら嫌だ」と拒否反応を見せた。お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが「一気にうさんくさく見えちゃうんか」と話すと、「そう」と同意。「富を