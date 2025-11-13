元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。前回出演時の共演者との仲について言及した。この日はAKB時代に共に活動していたタレントの大家志津香とそろって登場。スタジオの登場は2度目となり、前回はAKB時代の先輩にあたる板野友美と登場したが、「ハライチ」澤部佑が「ずっと不穏な空気の中…」と語ると、「違う違う！全然、そんなことない」と慌てて否