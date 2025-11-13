サントリー食品インターナショナルは13日、「サントリー なっちゃん りんご 250ミリリットル紙パック」の約5万8000本を自主回収すると発表しました。容器が膨張して、香りや味が変化した商品があることが分かったためで、健康への被害はないとしています。容器が膨張したのは、製造工程で設備内に微量の酵母が残り、商品の一部に混入したことが原因として考えられるということです。（■問い合わせ先・専用フリーダイヤル：0120−5