記者会見でクマの出没地域を知らせるアプリについて話す三重県の一見勝之知事＝13日午前、三重県庁三重県の一見勝之知事は13日の定例記者会見で、民間が開発した鳥獣被害対策用のスマートフォン用アプリを活用し、県内のクマの出没地域に立ち入るとアラートが出るサービスを同日から始めたと発表した。県によると、このアプリの活用は、都道府県では長野に続き2例目という。三重県によると、アプリは「けものおと2」で同県伊勢