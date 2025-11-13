11日に発表された「Suica」のペンギンの卒業ですが、代役に名乗りをあげたイルカが話題になっています。JR東日本の交通系ICサービス「Suica」のペンギン。25年間「Suica」の顔を務めてきましたが、11日、突然の「卒業」が発表されました。2027年度から、新たなキャラクターを採用の予定。早くもその“後任”に名乗りをあげる動きがありました。名前は「ことちゃん」。香川県を走る「高松琴平電気鉄道」通称「ことでん」の駅員兼イ