旬のれんこんを皮付きで1節まるごと使った、人気料理家・樋口直哉さんの絶品おかず。れんこんの食感とジューシーな鶏ももが◎。ゆずこしょうのさわやかな辛みとしっかりとした塩けが食欲を刺激します。きぬさやの彩りもアクセントに♪『ゆずこしょう風味の塩いり鶏』のレシピ材料（2人分）鶏もも肉……1枚（約250g） れんこん……1節（約200g） きぬさや……8枚 サラダ油……小さじ1 〈A〉 水……1/2カップ 酒……1/4カップ