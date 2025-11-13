【ヨドバシ・ドット・コム：「PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用」】 11月21日 発売予定 価格：55,000円 ヨドバシカメラは、同社通販サイト「ヨドバシ.com（ヨドバシ・ドット・コム）」にて、ゲームハード「PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用」の予約受付を開始した。発売は11月21日を予定し、価格は55,000円。 「PlayStation5 デジタ