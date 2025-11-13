奄美地方ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあります。土砂災害に警戒してください。 台風26号は午前9時に沖縄の西の海上で温帯低気圧に変わりましたが、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっていてます。 きょう13日これまでの1時間に瀬戸内町の請島で71ミリ、喜界島で54ミリの雨を観測しました。おととい11日の降り始めからの総雨量は、喜界島で176.5ミリ、瀬戸内町古仁屋で175.5ミリで平年の11月の1か月に